Ex-empresário de Schumacher: «Não tenho esperança de o voltar a ver»

Willi Weber, antigo empresário de Michael Schumacher que foi impedido de visitar o amigo pela mulher do ex-piloto depois do acidente em 2013, voltou a falar sobre o alemão."Infelizmente, quando penso no Michael não tenho esperança de o voltar a ver. Não há notícias positivas ao fim de dez anos", começou por referir ao ‘Express’.Weber confessou ainda que está magoado consigo próprio por não ter ido visitar Schumacher ao hospital em França depois de ter sido internado: "Claro que estou muito arrependido e censuro-me por isso. Tinha de ter visitado o Michael no hospital. Senti-me como um cão depois do acidente, teve um impacto muito forte em mim. Claro que também o facto de a Corinna (mulher de Schumacher) não me ter permitido qualquer contacto. Mas, a dada altura, tive de me libertar do Michael, de me separar".E continuou: "Mesmo três ou quatro anos depois as pessoas que me reconheciam ainda me perguntavam: ‘É o antigo empresário do Shumacher, como é que ele está?' Foi nessa altura que deixei de tentar explicar-me e pensei: 'Porque é que ninguém me pergunta como estou?'. Foi claro para mim: 'Bem, agora acabou. Esta merda tem de sair da minha cabeça'".