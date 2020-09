Ex-mulher de Flavio Briatore revela: «Schumacher não fala, comunica com os olhos»

A modelo italiana Elisabetta Gregoraci, ex-mulher de Flavio Briatore, empresário italiano que foi chefe de equipa da Benetton e da Renault, revelou que Michael Schumacher "não fala" e apenas "comunica com os olhos".





Elisabeta, que foi companheira de Briatore entre 2008 e 2017, foi questionada sobre o estado de saúde do antigo piloto alemão durante o Big Brother italiano. "Ele não fala. Comunica com os olhos e apenas três pessoas podem ir vê-lo", contou a modelo, que é 30 anos mais nova do que Briatore.Ela explicou também que a família do sete vezes campeão do Mundo ter-se-á "mudado para Espanha" e que "a mulher montou um hospital em casa".Recorde-se que Michael Schumacher, agora com 51 anos, sofreu um acidente quando esquiava com o filho em dezembro de 2013 nos Alpes franceses, tendo batido com a cabeça numa rocha.Sofreu uma lesão cerebral grave e acabou por ser sujeito a uma intervenção neuro-cirúrgica assim que chegou ao hospital de Grenoble, para onde foi transportado de helicóptero logo depois do acidente.Foi colocado em coma e intervencionado mais uma vez. Em junho do ano seguinte o alemão foi transferido para Lausanne, na Suíça, onde passou três meses no hospital. Depois, recolheu à casa da família, nas margens do lago Genebra, uma mansão que a mulher, Corinna Schumacher, transformou numa fortaleza/hospital. Nunca mais foi visto.