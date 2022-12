F1 oficializa cancelamento do Grande Prémio da China e Portugal está à espreita

A Fórmula 1 oficializou esta sexta-feira o cancelamento do Grande Prémio da China em 2023, devido à política 'covid zero' que está a ser levada a cabo no país, o que abre no calendário espaço para a competição poder regressar a Portimão.A decisão de trazer o 'Grande Circo' de novo ao Algarve pode ser anunciada no próximo dia 9, por ocasião do Conselho Mundial da FIA."A Fórmula 1 confirma, na sequência do diálogo com o promotor e as autoridades competentes, que o GP China de 2023 não vai acontecer, devido às dificuldades decorrentes da covid-19. A F1 está a estudar alternativas para ocupar a vaga no calendário e vai anunciar uma solução em breve", pode ler-se no comunicado da F1.