Família de Schumacher garante que está a ser feito "tudo o que é humanamente possível"

A família de Michael Schumacher emitiu um comunicado esta quarta-feira, véspera do 50.º aniversário do antigo piloto de Fórmula 1. O alemão, sete vezes campeão mundial, sofreu um acidente há cinco anos, quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, tendo sofrido graves lesões cerebrais. Ninguém sabe ao certo como Schumi se encontra, mas a família garante que ele "está em boas mãos" e está a ser feito "tudo o que é humanamente possível para o ajudar"."Podem ter a certeza que ele está nas melhores mãos e que estamos a fazer tudo o que é humanamente possível para o ajudar. Por favor entendam que seguimos o desejo de Michael ao manter sob reserva, e em privacidade, um assunto tão delicado como é a sua saúde. Ao mesmo tempo agradecemos a amizade de todos e desejamos-vos um feliz 2019", pode ler-se no comunicado, publicado na página oficial do antigo piloto no Facebook.A publicação faz ainda referência ao aniversário, bem como à aplicação que ganha vida a partir desta quinta-feira - 'The Official Michael Schumacher App' -, onde será possível rever a carreira de um dos mais bem sucedidos pilotos da história da Fórmula 1.Nestes últimos cinco anos muito se especulou sobre o estado de saúde de Schumacher. O jornal alemão 'Bild' chegou a publicar que o ex-piloto já não estava acamado; um arcebispo alemão que o visitou disse que Michael "sentia as pessoas à sua volta", houve também quem dissesse que chorava quando o colocavam de frente para as montanhas suíças.Os custos dos seus tratamentos também motivaram especulações. A imprensa britânica falou em 55 mil euros por mês, mas ninguém sabe ao certo quantos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas Corinna contratou para tratar do marido.A mansão do casal na Suíça está rodeada por fortes medidas de segurança, para evitar que 'paparazzo' captem imagens do ex-piloto. Em 2016 alguém tentou vender fotos tiradas dentro da casa do ex-piloto e em 2014 um homem foi detido por alegadamente ter roubado a ficha médica do alemão.Em novembro, Corinna enviou uma carta ao músico alemão Sascha Herchebach, que compôs uma canção em honra de Schumi intitulada 'Born To Fight' (nascido para lutar), onde garantiu que Michael é um lutador e não desistirá".