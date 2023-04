Família de Schumacher processa revista após entrevista ao ex-piloto com recurso a Inteligência Artificial

A agência Reuters avança que a família de Michael Schumacher quer processar a revista alemã que publicou uma "entrevista exclusiva" com o antigo piloto alemão, realizada com recurso a Inteligência Artificial.A 'Die Aktuelle' publicou aquilo a que chamou "a primeira entrevista" de Schumacher desde que sofreu o acidente em dezembro de 2013, quando esquiava nos Alpes franceses. O antigo campeão mundial não é visto publicamente desde então uma vez que a mulher, Corinna, faz questão de o resguardar de olhares públicos na mansão da família, na Suíça, não se sabendo ao certo em que condição física o ex-piloto, de 54 anos, se encontra.O texto da revista começa por dizer: "Falar com ele uma vez. Perguntar-lhe como tem passado. E finalmente temos as respostas, 10 anos depois do trágico acidente. Sem meias-palavras dos amigos. Respostas dele! Por Michael Schumacher, de 54 anos! Cá está, a incrível entrevista! Com respostas redentoras para as questões quentes que toda a gente tem estado a perguntar há tanto tempo."No final do artigo é reconhecido que as declarações são na verdade falsas e que os jornalistas da revista não falaram com Schumacher ou com alguém da família. "Michael Schumacher disse realmente alguma coisa sobre si próprio? A entrevista foi online. Numa página que tem a ver com Inteligência Artificial", pode ler-se.A revista já foi acusada de "falta de decência" por parte de adeptos da Fórmula 1 e um especialista alemão em comunicação, Boris Rosenkranz, disse mesmo "isto é demasiado estúpido para ser verdade".A 'Die Aktuelle' já esteve na mira da família do sete vezes campeão mundial quando escreveu, em 2015, que Corinna Schumacher tinha "um novo amor" que a fazia feliz.No processo foi exigida uma indemnização de 50 mil euros, que nunca chegou a ser paga pois a revista levou a melhor na ação legal.