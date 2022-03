Família Mazepin na lista de sanções da UE: pai de Nikita esteve reunido com Vladimir Putin

A União Europeia (UE) atualizou esta quarta-feira a lista de nomes russos que se encontram sancionados pelo organismo europeu, na sequência da invasão das forças militares da Rússia ao território da Ucrânia.Nikita Mazepin e o seu pai, Dmitry Mazepin, foram hoje adicionados à 'lista negra' da UE, dias após o piloto russo ser afastado da Haas, escuderia norte-americana de Fórmula 1 que tinha a Uralkali, empresa que tinha Dmitry Mazepin como acionista, como o seu principal patrocinador.No relatório, hoje divulgado pela UE, surge detalhado um encontro entre Dmitry Mazepin e Vladimir Putin, presidente da Rússia, a 24 de fevereiro - dia em que se iniciou a invasão russa ao território ucraniano -, juntamente com outros 36 empresários russos, com o fim de discutir os impactos que a guerra na Ucrânia teriam no país."O facto de ter sido convidado a participar nesta reunião mostra que é membro do círculo mais próximo de Vladimir Putin e que apoia ou implementa ações ou políticas que prejudicam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, bem como estabilidade e segurança na Ucrânia. Também mostra que ele é um dos principais empresários envolvidos em setores económicos que fornecem uma fonte substancial de receita para o governo da Rússia, responsável pela anexação da Crimeia e desestabilização da Ucrânia", lê-se no documento divulgado pela UE.Nikita Mazepin é indicado como o 732.º russo a ser sancionado pela União Europeia, enquanto que o seu pai é o 723.º. De referir que o piloto foi inserido nesta lista por estar, supostamente, envolvido nos negócios que Dmitry tem."Nikita Mazepin é filho de Dmitry Arkadievich Mazepin, Diretor-Geral do JSC UCC Uralkali. Como a Uralkali patrocina a Haas F1 Team, Dmitry Mazepin é o principal patrocinador das atividades do filho na Haas F1 Team. É uma pessoa associada a um importante empresário (o pai) envolvido em setores económicos que fornecem uma fonte substancial de receita ao governo da Rússia, responsável pela anexação da Crimeia e pela desestabilização da Ucrânia", pode ler-se no documento.Roman Abramovich, antigo dono do Chelsea, não consta na lista de sanções da União Europeia.