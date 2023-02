Felipe Drugovich substitui Lance Stroll nos testes do Bahrain

A Aston Martin anunciou esta terça-feira que o brasileiro Felipe Drugovich será o piloto encarregue de substituir Lance Stroll nos testes finais de pré-temporada a realizar entre quinta-feira e sábado no Bahrain.Campeão de Fórmula 2 na última temporada, Drugovich trabalhará logo pela manhã na quinta-feira, passando depois a pasta na sessão da tarde ao espanhol Fernando Alonso. No resto dos dias, a Aston Martin ainda não definiu a ordem de trabalhos, mas é provável que a lógica seja a mesma.Note-se que Stroll se lesionou na última semana num treino de bicicleta, sofrendo lesões que o impedem de marcar presença neste teste, mas que também o deixam em dúvida para a ronda inaugural do Mundial de Fórmula 1, marcada para o próximo domingo, também no Bahrain.