Felipe Massa explica ação judicial: «Aquele título era nosso e foi tirado por uma manipulação»

O brasileiro Felipe Massa justificou esta quinta-feira, em entrevista ao Globoesporte, a ação judicial que moveu contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Managament (FOM), por danos resultantes de uma alegada conspiração na disputa do Mundial de 2008. Em causa está o chamado 'Singapuragate', episódio ocorrido no Grande Prémio de Singapura, onde o também brasileiro Nelson Piquet Jr colidiu de forma propositada para beneficiar o colega de equipa Fernando Alonso. A cena deu que falar na altura, mas apenas ganhou novo destaque por conta das declarações recentes de Bernie Ecclestone, onde o antigo chefe da Fórmula 1 assumiu ter fechados os olhos ao escândalo.

"[A situação] causa dano e tira-te de uma situação em que tinha um título na mão. Aquele título era nosso. E foi tirado por uma manipulação. Sem dúvidas é algo muito sério para o desporto, para a justiça e para todas as pessoas que fazem parte do desporto que achamos que é algo limpo. E não foi. Aqui a luta é sobre uma corrida que foi manipulada. Não tenho nada contra o Hamilton. E (a luta) é sobre uma corrida que foi manipulada e alguém pagou mais por isso. Com certeza fui eu", disse o antigo piloto brasileiro, que apelida o chamado 'Singapuragate' de "uma sacanagem, uma roubalheira".





"Sinto-me campeão. E acredito que todos os brasileiros que sofreram naquela última corrida do ano... Sem dúvidas que me sinto campeão e seria uma comemoração incrível aqui em Interlagos, naquele último momento de 2008", acrescentou Felipe Massa, que na mesma conversa revelou já ter recebido apoio de personalidades ligada à atual Fórmula 1.A polémica de que se fala nesse Grande Prémio de Singapura esteve essencialmente no sucedido na volta 14, quando Nelson Piquet Jr colidiu de forma propositada para beneficiar o colega de equipa Fernando Alonso (na Renault). Aqui o termo propositado nasce precisamente das declarações de Ecclestone, que no mês passado explicou que Nelson Piquet Jr terá dito ao seu pai que a equipa (com Flavio Briatore como chefe e Pat Symonds como engenheiro) lhe teria pedido para provocar esse choque."Eu e o Max [Mosley, à data presidente da FIA] fomos informados durante a época de 2008 o que iria acontecer na corrida de Singapura. O Piquet Jr tinha dito ao pai [Nelson Piquet], que lhe tinham pedido na equipa para, em determinado momento, chocar de forma deliberada com a parede, de forma a provocar um safety car para a ajudar o seu colega de equipa Alonso. Na altura não fizemos nada, pois queríamos proteger o desporto e poupá-lo a um enorme escândalo. Tínhamos suficiente informação na altura para investigar. De acordo com os estatutos, teríamos de cancelar a corrida de Singapura tendo em conta essas condições. Isso implicaria que não contasse para o mundial de pilotos. E aí o Felipe Massa teria sido campeão e não o Lewis Hamilton", disse Ecclestone.Nesse Mundial de 2008, refira-se, Hamilton acabou com 98 pontos, mais 1 do que Felipe Massa, numa corrida ao título que acabou decidida na última volta por conta de uma inesperada ultrapassagem do britânico a Timo Glock, devido a avaria numa das derradeiras curvas. Caso a corrida de Singapura tivesse sido apagada, e mesmo com essa ultrapassagem nos últimos metros em Interlagos, Massa finalizaria com os mesmos 97 pontos e Hamilton terminaria com 92.