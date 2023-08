Felipe Massa vai à luta: Iniciou ação judicial devido ao título perdido em 2008

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial! O piloto brasileiro Felipe Massa deu os primeiros passos para encetar uma ação judicial contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Managament (FOM), por danos resultantes de uma alegada conspiração na disputa do Mundial de 2008. Recorde-se que o brasileiro foi derrotado por Lewis Hamilton por um mero ponto.

A equipa de defesa do piloto já enviou uma carta às entidades competentes. Massa tem advogados no Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Suíça e França, de forma a que a sua causa seja trabalhada da melhor forma. Isto porque o objetivo é, também ele, arrojado.

"Felipe Massa é o legítimo campeão de pilotos de 2008. A F1 e FIA ignoraram deliberadamente a má conduta que o tirou daquele título", pode ler-se no documento, que foi enviada para as entidades no dia 15 de agosto.