Felipe Massa visitou Schumacher: «Ele está numa fase difícil»

O brasileiro Felipe Massa, antigo piloto de Fórmula 1, contou no programa 'Expediente Futebol', da Fox Sports, que visitou Michael Schumacher na Suíça. O antigo piloto - que já assegurou que o alemão foi o seu melhor amigo no 'grande circo', quando ambos estavam na Ferrari, em 2006 -, revelou alguns pormenores sobre o estado de saúde de Schumi, um segredo fechado a sete chaves pela sua mulher, Corinna Schumacher.





"Sei como está, tenho informações. A minha relação com ele sempre foi muito próxima. Com a mulher, Corinna, nem tanto, porque ela não ia muito às corridas. Mas o principal de tudo é que a situação não é fácil, está numa fase difícil... Devemos respeitá-lo, como tem sido feito pela família. Eles não gostam de revelar nenhuma informação e quem sou eu para o fazer?", questionou Massa."Sonho e rezo todos os dias para que melhore, para que apareça num circuito, especialmente agora, que tem o filho a correr", acrescentou 'Felipinho', referindo-se a Mick Schumacher, campeão do Mundo de Fórmula 3 e que já se estreou na Fórmula 2.Recorde-se que Michael Schumacher, sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, sofreu em dezembro de 2013 um acidente quando esquiava nos Alpes franceses com o filho, Mick.Schumacher foi vítima de um grave traumatismo craniano, foi operado duas vezes e durante vários meses esteve em coma induzido. O heptacampeão mundial de F1 deixaria o hospital e regressaria à sua casa em Lausanne (Suíça) 254 dias depois do grave acidente.A partir desse momento, as informações sobre o estado (crítico) de Schumacher foram cada vez mais escassas e sempre muito controladas pela mulher, que faz de tudo para preservar a privacidade da família.