Fernando Alonso: «Mais um passo dado na direção certa»

O AMR23 deu esta sexta-feira mais uma demonstração de poder. Nas mãos de Fernando Alonso, o carro da Aston Martin para esta temporada terminou em segundo e primeiro lugar nas primeira e segunda sessões de treinos livres do Grande Prémio do Bahrain, respetivamente.

Em declarações após o primeiro dia de testes no traçado do Bahrain, o experiente piloto espanhol sublinhou o "passo dado na direção certa", afirmando que a equipa ainda está a fazer ajustes para se tornar competitiva em todas as linhas.

"Bem, obviamente, é mais um passo dado na direção certa. O carro dá-me boas sensações, mas temos de esperar para ver. Neste momento, ainda não nos concentramos muito nos tempos. Temos de melhorar alguns aspetos no carro como o setup, mas ainda estamos muito no início. Mesmo nas reuniões, a nossa abordagem à corrida, ainda estamos a mudar muitas coisas com o objetivo de reforçar a equipa em todas as áreas, não apenas na performance do carro. Vai ser um processo muito interessante, mas penso que a equipa está a aprender um pouco todos os dias", disse.

Este sábado, pelas 11h30, dá-se a terceira e última sessão de treinos livres do GP do Bahrain, antes da sessão de qualificação, agendada para as 15 horas.