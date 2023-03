Fernando Alonso perde lugar no pódio por irregularidade ao cumprir penalização

BREAKING: Fernando Alonso is given a 10s penalty for an incorrectly-served penalty, and loses his podium in Jeddah



He drops to fourth, with George Russell moving up to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/PWA3dM3wI4 — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Fernando Alonso foi do céu ao inferno em poucos instantes. O espanhol subiu ao pódio na Arábia Saudita , para pontuar o seu terceiro posto, celebrou a obtenção do 100.º pódio da sua carreira, mas a festa acabou por ser de curta duração, já que viria a ser penalizado pela FIA pouco depois, devido a irregularidades na hora de cumprir a penalização de 5 segundos de que foi alvo na fase inicial da prova.Em causa esteve a ação de um dos mecânicos, que tocou no Aston Martin antes do relógio chegar aos 5 segundos de penalização. Desta forma, por ter incumprido as regras, Alonso vê-se novamente penalizado, agora em 10 segundos, o que o faz cair para a quarta posição, atrás de George Russell, que acaba por herdar a posição no pódio por conta da situação do veterano espanhol.