Fernando Alonso sobre Portimão: «O circuito é divertido e com estes carros vai ser emocionante»

Fernando Alonso conhece bem o circuito de Portimão e mostra-se entusiasmado antes do GP Portugal, a disputar este fim de semana, no Algarve. O piloto espanhol testou naquele traçado na pré-temporada de 2009 com a Renault e competiu em Portimão no Mundial de resistência.





"Será um desafio completamente diferente este fim de semana em Portimão, em comparação com o Barhein ou Ímola. O circuito é muito divertido para conduzir e penso que com estes carros modernos da Fórmula 1 vai ser emocionante, especialmente pelas enormes mudanças em termos de elevação", explicou o piloto espanhol da Alpine F1."Só testei nesta pista em condições húmidas, mas será uma nova fase de aprendizagem. Gosto de desafios. Queremos somar mais pontos esta semana", acrescentou o antigo campeão do Mundo.