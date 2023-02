Ferrari apresenta o SF23 para acabar com domínio da Red Bull: «Objetivo é ganhar»

A Ferrari apresentou esta terça-feira o SF23 com que vai lançar-se este ano no ataque ao título no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. A equipa italiana não vence o Mundial de pilotos desde 2007 e a última vez que se impôs entre os construtores foi em 2008.Com um novo diretor à frente da equipa, Fred Vasseur substituiu Mattia Binotto, a equipa tem um grande desafio pela frente. Depois de na época passada ter sido a única a bater o pé à Red Bull - a Mercedes não conseguiu intrometer-se nesta luta -, em Maranello todos sentem que chegou o momento de dar um passo em frente. E com os mesmos pilotos: o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz."Não me importa quem ganha a primeira corrida, vamos dar aos dois pilotos o mesmo material e o importante é que um deles chegue primeiro à meta", explicou Fred Vasseur, na apresentação do monolugar."Tenho uma grande responsabilidade, sei disso, trabalhámos muito neste carro e toda a gente está orgulhosa desse trabalho. A motivação é alta para o ano todo", acrescentou o novo diretor da Ferrari.Os pilotos também se mostraram entusiasmados com a nova 'máquina'. "É assombroso estar aqui com todas estas pessoas, neste circuito, com esta história. Esta é a única equipa da Fórmula 1 com esta atmosfera", explicou Carlos Sainz.Leclerc, que foi segundo em 2022 no Mundial de pilotos, abordou a nova época: "Passámos por dois anos difíceis, mas somos segundos no Mundial de pilotos e no de Construtores. Tentámos resolver as debilidades do carro e o objetivo é ganhar. É isso que nos motiva, estamos ansiosos por ganhar o campeonato."