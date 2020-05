Ferrari dá presente especial a Kimi Raikkönen: Carro da última vitória na F1 agora é seu

Kimi Raikkönen recebeu esta sexta-feira um presente especial. O piloto finlandês recebeu o carro com que venceu o GP dos EUA em 2018, a sua última vitória na modalidade.





"Obrigado Ferrari", agradeceu Raikkönen no Instagram, onde partilhou imagens do monolugar. "Ganhei com ele o GP dos EUA de 2018", lembrou o finlandês, que na altura adiou por uma semanas a festa do 'penta' de Lewis Hamilton "Esperemos que gostes", respondeu a Ferrari.Recorde-se que Raikkönen foi o último piloto a ser campeão do mundo pela Ferrari, em 2007.