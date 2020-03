Ferrari disponível para alargar Mundial até 2021

As equipas do Mundial estão disponíveis para prolongar esta temporada até ao início de 2021. A organização da Fórmula 1 e da FIA procuram arranjar um novo calendário da competição, depois da pandemia do novo coronavírus ter suspendido os primeiros Grandes Prémios da temporada, e Mattia Binotto, chefe da Ferrari, deixou algumas sugestões.





"Estamos em diálogo permanente e demos a Carey e à FIA a liberdade para definir um novo calendário. Este período sem provas deixa espaço para a possibilidade de termos de competir em agosto, se existirem condições", avançou Binotto, em declarações à Sky Sport Itália."Se essa situação [do Mundial se prolongar até 2021] nos permitir garantir que o campeonato de 2020 seja mais completo, com a temporada seguinte a começar em março, vamos ter disponibilidade para realizar duas ou três provas em janeiro de 2021", atirou."Podemos ter fins de semana de apenas dois dias, com treinos livres apenas na manhã de sábado, de forma a atender às necessidades logística", sugeriu o responsável da escuderia italiana.Com várias provas canceladas, atualmente a corrida inaugural desta época está prevista para 14 de junho, no Canadá.