Ferrari domina em Singapura num dia dececionante da Red Bull

Depois das boas indicações deixadas em Monza, a Ferrari voltou esta sexta-feira a mostrar um andamento bastante interessante no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Singapura, ao colocar os seus dois pilotos nos primeiros postos da folha de tempos nas duas sessões do dia.Na primeira sessão foi Charles Leclerc o mais rápido, antes de na segunda, disputada por volta da hora a que será feita a corrida de domingo, ser a vez de Carlos Sainz assumir o comando da folha dos tempos e, também, fixar a volta mais rápida do dia. O espanhol conseguiu o seu melhor registo em 1:32.120 minutos, superiorizando-se ao colega de equipa por apenas 18 milésimos de segundo.Para lá dos Ferrrari, George Russell foi o terceiro mais veloz (1:32.355), à frente de Fernando Alonso (1:32.478) e Lewis Hamilton (1:32.585). Lando Norris foi o sexto mais rápido, com 1:32.711, à frente da dupla da Red Bull, que teve uma jornada relativamente dececionante, com Sergio Pérez a ser sétimo (1:32.812) e Max Verstappen oitavo (1:32.852).Um resultado menos bom para a escuderia de Milton Keynes, que procura em Singapura manter o registo perfeito de vitórias esta temporada. A menos que encontrem soluções no sábado (o terceiro treino é às 10h30 e a qualificação às 14), esse registo poderá estar seriamente ameaçado...