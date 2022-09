Ferrari indignada com o que aconteceu em Monza: «A FIA foi apanhada a dormir»

A Ferrari deixou duras críticas à FIA, a propósito do Grande Prémio de Itália de ontem, que terminou com o safety car em pista depois de o monolugar de Daniel Ricciardo ter ficado imobilizado, a seis voltas do final da corrida. Segundo Mattia Binotto, responsável da equipa italiana, havia tempo suficiente relançar a prova."Hoje tínhamos todas as condições para reiniciar a corrida, não sei por que esperaram tanto tempo", explicou o engenheiro de origem suíça aos microfones da 'Sky Italia'.Mais tarde, na conferência de imprensa, voltou a falar do tema: "A FIA foi apanhada a dormir, talvez ainda não estejam preparados para lidar com estas situações", acrescentou. "Não penso que seja necessário mudar as regras. As regras foram discutidas, especialmente depois de Abu Dhabi, no ano passado."Já a Mercedes - que não esquece o sucedido na época passada em Abu Dhabi - aplaudiu o sucedido em Monza, mesmo que o triunfo tenha ido para Max Verstappen, da Red Bull. Toto Wolff explicou que a corrida acabou "como devia ser".Recorde-se que no ano passado, em Abu Dhabi, na última prova do Mundial, numa situação parecida o diretor de corrida, Michael Masi, permitiu que os carros entre Hamilton e Verstappen fossem ultrapassados, de forma a haver uma última volta de corrida, que decidiu o título.Verstappen, com pneus mais 'frescos', acabou por ultrapassar Hamilton e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez na carreira.