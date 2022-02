FIA anuncia reunião extraordinária: futuro de Mazepin pode estar em risco

Continua a sucessão de decisões e reuniões no mundo do desporto por conta da situação que se vive na Ucrânia. Agora foi a vez da FIA anunciar a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Mundial do Desporto Automóvel, na qual será discutida a situação atual no país e poderão ser aplicada medidas adicionais, que se juntariam à já anunciada decisão de cancelar o Grande Prémio da Rússia."Uma reunião reunião extraordinária do Conselho Mundial do Desporto Automóvel será realizada amanhã, para discutir assuntos relativos à crise em curso na Ucrânia. Mais detalhes serão dados depois da reunião", pode ler-se no curto comunicado emitido pelo organismo.Uma das possibilidades em cima da mesa será seguir a recomendação do Comité Olímpico Internacional, que apelou a que todas para proíbirem a participação de desportistas russos e bielorrussos nas competições internacionais. Este pedido também já tinha sido feito na semana passada por Leonid Kostyuchenko, presidente da Federação Automóvel Ucraniana, isto depois de Mohammed Ben Sulayem ter escrito uma carta a expressar o seu apoio ao povo ucraniano.Caso tal se confirme, o maior impacto será sentido pelo russo Nikita Mazepin, que em teoria seria banido de competir na Fórmula 1. Atualmente ligado à equipa Haas, Mazepin já tinha ficado 'tremido' depois da saída de cena da Uralkali, a empresa do seu pai, como patrocinadora da equipa de Gene Haas e que tem Guenther Steiner como Team Principal.