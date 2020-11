FIA faz novo ponto de situação sobre o estado de saúde de Grosjean

Após o violento acidente na primeira volta do Grande Prémio do Bahrein, Romain Grosjean vai passar a noite no hospital.





Em comunicado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) esclareceu que o piloto da Haas não sofreu fraturas, mas precisa de tratamento por "queimaduras sofridas nas costas de ambas as mãos" e vai passar a noite no hospital."Após avaliação médica no Hospital das Forças de Defesa do Bahrain (BDF), o piloto da Haas F1 Team, Romain Grosjean, permanecerá no hospital durante a noite para ser tratado por queimaduras sofridas nas costas de ambas as mãos após o incidente na primeira volta no Grande Prêmio do Bahrain. Todos os raios-x realizados em Grosjean não revelaram fraturas", pode ler-se na nota emitida no site oficial da FIA.