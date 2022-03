FIA já decidiu e Mazepin não será banido da Fórmula 1

Está confirmado. Nikita Mazepin poderá competir no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. A confirmação surgiu esta terça-feira pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que através de um comunicado assumiu que permitirá que todos os pilotos de nacionalidade russa e bielorrussa poderão competir sob bandeira neutra."Pilotos russos/bielorrussos, competidores individuais e oficiais poderão participar nas competições internacionais/locais apenas sob condição neutra e com a bandeira da FIA, sujeito a um compromisso específico e adesão aos princípios de paz e neutralidade política da FIA", pode ler-se no comunicado hoje divulgado pelo organismo.A FIA anunciou ainda que estão proibidos qualquer tipo de "símbolos nacionais russos/bielorrussos, cores, bandeiras (uniformes, equipamentos e carros)", bem como os hinos nacionais destes dois países "até novo aviso". É ainda confirmada a proibição de realização de qualquer evento internacional ou regional nos dois territórios.De notar ainda que Nikita Mazepin correu no último Campeonato do Mundo de Fórmula 1 como piloto da Federação Russa de Automobilismo (RAF), estatuto que perderá esta temporada devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O piloto da Haas correrá como um atleta neutro e, em caso de triunfo numa prova, não poderá, em qualquer momento até ordem contrária, exibir as cores do seu país, bem como ouvir o hino nacional russo."Quero agradecer aos membros do Conselho pela sua rápida ação ao decidir estas medidas no interesse do desporto e da paz. Estamos solidários com Leonid Kostyuchenko, presidente da Federação de Automobilismo da Ucrânia (FAU) e com toda a família FIA no país. As medidas hoje tomadas reconhecem a autoridade da FAU na Ucrânia e também estão alinhadas com as recomendações feitas recentemente pelo Comité Olímpico Internacional. Estamos em conversações ativas com os nossos membros enquanto continuamos a estender a nossa compaixão e apoio neste momento. Esperamos sinceramente por uma resolução pacífica", disse o presidente da FIA, Mohammed bin Sulayem, em mensagem anexada ao comunicado hoje divulgado.De lembrar ainda que todas as medidas supramecionadas estarão ao abrigo da Fórmula 1, Fórmula 2, WTRC e também no Campeonato Internacional de Drift.