FIA pretende proibir festejos das equipas nas redes de segurança

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) fez questão de sublinhar esta sexta-feira, através das notas do diretor de corrida da Fórmula 1 Niels Wittich que as equipas estão proibidas de festejar os resultados dos seus pilotos nas redes de segurança que separam a zona das boxes da pista, as denominadas 'pit-walls'.

"É proibido escalar, em qualquer momento, a rede de segurança do pit-wall", pode ler-se no esclarecimento feito hoje antes do início da primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Austrália.

Esta era uma proibição que até então tinha sido ignorada pelas equipas, como foi possível ver nas duas primeiras provas do calendário deste ano, em Bahrain e na Arábia Saudita, mas que a partir deste fim de semana estará certamente sob o olhar atento dos comissários da F1.

De sublinhar ainda para a particularidade de esta 'chamada de atenção' por parte da FIA surgir num fim de semana em que o circuito (Albert Park, neste caso) não tem uma rede de segurança, mas sim uma parede em acrílico... o que impossibilita, logo à partida, o festejo das equipas naquela área.