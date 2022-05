FIA proíbe piercings e Hamilton fica com GP de Miami em risco: «Tenho um que nem posso dizer onde está...»

Lewis Hamilton pode ter em risco a sua primeira participação de sempre no Grande Prémio de Miami por usar... joias. O piloto britânico, sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, reagiu esta sexta-feira ao comunicado emitido ontem pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que intensificou as limitações impostas ao uso de acessórios e joias durante as corridas.





"O uso de joias em forma de piercings ou correntes de metal no pescoço são proibidos durante a competição e, portanto, poderão ser verificadas antes do seu arranque", avisou o diretor de corridas Niels Wittich, em carta enviada na quinta-feira a todas as equipas do 'paddock'.Pois bem, perante toda esta situação Lewis Hamilton decidiu aparecer esta sexta-feira na conferência de imprensa antes do arranque das primeiras sessões de treinos livres com... três relógios, várias correntes no pescoço e anéis em todos os dedos das suas mãos. Em declarações no evento, o piloto britânico da Mercedes assumiu que tem "pelo menos dois piercings" que não consegue remover por se encontrarem em zonas... delicadas do seu corpo."Eu sinceramente não sei [o que dizer]. Tal como disse, existem pelo menos dois piercings que eu não consigo retirar. Um deles nem sequer posso realmente explicar onde está. O que eu posso dizer é que são todos de platina, logo não são magnéticos. Nunca foram um problema em termos de segurança no passado", começou por dizer Lewis Hamilton, atual sétimo classificado no Mundial de pilotos.Quanto à possibilidade de não correr este domingo por ordem da FIA, Lewis Hamilton assume que isso não será um problema para equipa... nem para si."Uso joias há 16 anos, já fiz tantas ressonâncias magnéticas e nunca tive de tirá-las porque a platina não é um problema. Por isso, se me quiserem impedir [de correr no domingo], que assim seja. Nós temos um piloto-reserva. Por isso, estaremos preparados para o fim de semana. Há muita coisa para fazer nesta cidade, por isso será bom [estar aqui] de qualquer das formas. Definitivamente uso joias e não poderia colocar mais hoje. Sinto que é um passo atrás no desporto. Há coisas mais importantes com que nos preocuparmos no desporto. São objetos pessoais. Deverias poder ser quem tu realmente queres ser", terminou.