FIA promete 'revisão completa dos eventos' no GP do Japão após polémica com trator em pista

O Grande Prémio de Fórmula 1 do Japão tinha reservado uma série quase interminável de eventos emocionantes para todos os amantes da modalidade. Depois de as duas primeiras voltas terem ficado marcadas pelo despiste de Carlos Sainz (Ferrari) que levou à suspensão da corrida (bandeiras vermelhas), a terceira volta ao circuito nipónico teve um momento de grandes calafrios, envolvendo Pierre Gasly (AlphaTauri) e... um trator. O piloto francês, que na próxima temporada irá correr pela equipa francesa Alpine, seguia para as boxes quando passou a escassos centímetros de um trator em plena pista, que se deslocava em direção ao carro do espanhol sob uma condição atmosférica que impossibilitava uma visão clara sobre tudo o que acontecia no asfalto.

Incrédulo com o que tinha acabado de presenciar, Pierre Gasly pediu satisfações à equipa e, posteriormente, à Federação Internacional do Automóvel (FIA) sobre o que havia sucedido. "Feliz por poder regressar com segurança a casa hoje. Em memória e respeito a Jules [Bianchi], a toda a sua família e pela segurança de todos nós, incluindo os comissários, nunca deveria haver um trator nem comissários na pista em tais condições e com tão pouca visibilidade", escreveu o piloto francês, através das redes sociais, assumindo a culpa pela punição posteriormente recebida quando acelerou sob bandeiras vermelhas. "A punição foi-me atribuída por ir muito rápido entre as curvas 14 e 15, sítio onde não estava o trator, e assumo a minha culpa por isso", acrescentou.

Mais tarde, e depois de vários pilotos pedirem satisfações à FIA sobre o sucedido, foi a vez de a Federação vir a público anunciar que irá dar início a uma "revisão completa dos acontecimentos" que ocorreram no circuito japonês. "Embora seja uma prática normal recuperar carros em condições de Safety Car e de Red Flag (bandeira vermelha, em inglês), devido às circunstâncias particulares e também tendo em conta o feedback dado por vários pilotos, a FIA deu início a uma revisão completa dos eventos que envolvem a colocação de veículos de recuperação em pista durante o Grande Prémio do Japão", pode ler-se, com a FIA a reconhecer que este tipo de análise "faz parte da prática comum de todos os incidentes de corrida", que visam "garantir melhorias contínuas de processos e procedimentos" durante as provas.