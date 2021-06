FIA pune Bottas com três posições na grelha de partida para o GP da Estíria

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) puniu esta sexta-feira Valtteri Bottas com três posições no grelha de partida para o Grande Prémio da Estíria, no domingo. O piloto finlandês despistou-se na segunda sessão de treinos livres de hoje após saída do pit-stop da Mercedes e acabou por ir parar à pit-stop da McLaren, um incidente que foi prontamente reportado pela equipa de Daniel Ricciardo e Lando Norris.





Three-place grid penalty for Bottas for losing control in the pit lane pic.twitter.com/S5B7692YgH — Andrew Benson (@andrewbensonf1) June 25, 2021

"Absolutamente ridículo. Podia ter atropelado os meus rapazes ali, assim como podia ter batido contra a parede", atirou Paul Thomas, team manager da McLaren em mensagem via rádio à FIA.Logo após o término da sessão, Valtteri Bottas assumia que não esperava uma punição pelo seu erro. "Ficaria surpreendido se houvesse alguma [punição]. Foi um erro normal, acontece, mas de certeza que compreenderão o que aconteceu. Eu rodei. Tentamos algo de diferente no pit-stop, existiam algumas variáveis para o que normalmente fazemos com a rotação das rodas e foi por isso que rodei", desabafou o piloto finlandês.Mas não foi dessa forma que a FIA pensou. "Durante a conferência, Bottas afirmou que eles [Mercedes] vinham a perder tempo na saída das boxes. Eles tentaram algo novo, que foi sair em segunda marcha. Como resultado disso, o giro da roda foi muito mais e o resultado inesperado. Ele não conseguiu controlar o carro corretamente para a pista rápida. Deve ser considerada uma condução potencialmente perigosa, especialmente porque tinha pessoal na pit-lane", pode ler-se no comunicado publicado pelos comissários da F1. "Quando Bottas se afastou da sua posição designada no pit-stop, ele perdeu o controlo do carro ao virar para a pista rápida. Sobrevoou, girou e parou na pista rápida já perto dos boxes da McLaren", termina o comunicado.