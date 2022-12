FIA revela calendário definitivo de F1 para 2023... sem GP da China e nenhum substituto

O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) revelou esta quarta-feira o calendário para a temporada de 2023 de Fórmula 1, numa lista com 23 Grandes Prémios... sem a presença da China e nenhum substituto para essa data.

Era com grande expectativa que a China reaparecia no calendário provisório para 2023, depois de três anos consecutivos sem marcar presença por 'culpa' da pandemia de Covid-19. Contudo, na última sexta-feira (dia 2), foi oficializado que o GP da China voltaria a estar de fora dos circuitos eleitos para o novo calendário pelo mesmo motivo que a manteve de fora em 2020, 2021 e 2022.

Dada a ausência desta prova no calendário para 2023, previa-se que a FIA introduzisse um outro circuito no lugar da corrida que deveria acontecer no fim de semana entre 14 e 16 de abril, mas o mesmo não se comprovou esta quarta-feira, com o Conselho Mundial da FIA a anunciar o calendário da próxima temporada com um total de 23 provas, seis delas com corridas de 'sprint'.

Recorde-se que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) esteve na lista para ocupar o lugar do Grande Prémio da China, mas ainda não é desta que Portugal voltará a organizar um GP em solo nacional.

Eis o calendário completo da F1 para 2023: