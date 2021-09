Filho de Schumacher lembra acidente do pai e fala em "injustiça": «Teríamos tanta coisa para falar...»

A família de Michael Schumacher quebrou o silêncio no documentário que a Netflix realizou sobre o antigo campeão mundial de Fórmula 1 e que estreia no próximo dia 15. Têm vindo a ser revelados alguns excertos e, depois da mulher, Corinna, também o filho, Mick, falou sobre a situação por que passa o pai.





"Desde o acidente, aqueles momentos em família que tanta gente desfruta com o pai, para mim deixaram de existir, ou pelo menos acontecem de forma diferente e do meu ponto de vista isso é muito injusto", conta Mick Schumacher, piloto da Haas na Fórmula 1."Penso que ele ia entender-me de uma forma diferente porque agora falaríamos uma linguagem semelhante. E teríamos tantas coisas para falar... É precisamente isto que fica na minha cabeça, porque se fosse possível seria magnífico. Daria tudo para que isso acontecesse", acrescentou o jovem piloto, de 22 anos.Schumacher sofreu um grave acidente em dezembro de 2013 quando esquiava nos Alpes franceses precisamente na companhia do filho, Mick. O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 bateu com a cabeça numa rocha e sofreu ferimentos graves, tendo estado seis meses em coma induzido.Não se sabe ao certo qual é a sua atual condição física porque a família nunca revelou detalhes, mas correm rumores que 'Schumi' estará em estado vegetativo. A mulher, Corinna, sempre fez questão de preservar a privacidade do antigo piloto, que nunca mais apareceu em público.