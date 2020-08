Flávio Briatore em estado grave depois de teste positivo à Covid-19

Flavio Briatore encontra-se internado no hospital de Milão e em estado grave, depois de ter testado positivo à Covid-19. O antigo patrão de Benetton e Renault, de 70 anos, foi hospitalizado ontem, tendo realizado um teste ao novo coronavírus que deu positivo. O jornal 'L'Espresso', acrescenta que a atual condição de Briatore é "séria", embora não tenha sido necessário recorrer aos cuidados intensivos, pelo menos para já.





Briatore tem estado no olho do furacão em Itália há vários dias, uma vez que a discoteca da qual é proprietário na Sardenha, chamada "Billionaire", em Porto Cervo, tornou-se num foco do vírus depois de mais de 60 pessoas, incluindo clientes e funcionários, terem testado positivo à doença.