Fórmula 1 anuncia revolução no formato das corridas Sprint

Os rumores eram bastante fortes e agora está mesmo confirmado. Os fins de semana com corrida Sprint vão ter um formato totalmente diferente do habitual, com a ação a ser mais focada nos resultados e menos nos treinos e testes.Isso faz com que ao longo do fim de semana, a contar já em Baku, no Azerbaijão - entre esta sexta-feira e domingo -, apenas haja uma sessão de treinos livres. O resto... será a valer! A começar pela sessão de qualificação para a corrida de domingo, que será disputada na sexta-feira, logo depois do primeiro e único treino livre.O sábado será totalmente destinado à Sprint, com a realização da qualificação pela manhã e a corrida pela tarde. A qualificação da Sprint, intitulada de Sprint Shootout, seguirá a lógica da qualificação normal, com a realização de uma Q1, Q2 e Q3. As grandes diferenças aqui residem no tempo de cada uma delas -12, 10 e 8 minutos, respetivamente - e também a utilização de pneus obrigatórios - médios na Q1 e Q2, macios na Q3.De resto, a pontuação será a mesma da temporada passada, com os primeiros 8 pilotos a levarem pontos para casa - de 8 pontos até 1. A distância das Sprint continua a ser de 100 quilómetros, ao passo que a da corrida de domingo seguirá a mesma.Além do Azerbaijão, também Áustria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos e São Paulo vão contar com este formato Sprint.10:30 - 11:30: Treino livre14:00 - 15:00: Qualificação para o Grande Prémio13:30 - 14:30: Sprint shootout (qualificação)17:30 - 18:30: Corrida Sprint15:00 Grande Prémio: horário de Lisboa