Fórmula 1 com luz verde ligada

Pode apontar na agenda: 5 de julho regressa a Fórmula 1! A organização apresentou ontem o calendário oficial das primeiras oito corridas do Mundial em solo europeu, sendo que as restantes corridas pelos restantes continentes serão divulgadas nos próximos tempos, de forma a avaliar a evolução da pandemia.

Será a Áustria a receber o primeiro Grande Prémio de uma temporada atípica e com algumas nuances. Nesta primeira fase do campeonato é ponto assente que não haverá público nas bancadas. As equipas serão alvo de rigorosos testes, terão de viajar em voos privados e permanecer nos seus próprios alojamentos, será necessário evitar ao máximo o contacto entre as várias equipas, e haverá uma drástica diminuição de pessoas permitidas a entrar no circuito.

Outra das novidades nesta fase inicial do Mundial é dos circuitos do Red Bull Ring e de Silverstone irem receber corridas em fins de semana consecutivos, de forma a ‘acelerar’ o calendário. “A saúde e segurança de todos os envolvidos continuará a ser a prioridade número um. Sabemos que este regresso será um estímulo bem-vindo aos adeptos do desporto em todo o mundo”, garantiu a F1 em comunicado, que confirma ainda o regresso das Fórmula 2 e Fórmula 3.

Entretanto, várias fábricas das equipas do Mundial já começaram a abrir depois do confinamento forçado pela pandemia, como são os casos de Mercedes, Renault, Alpha Tauri e Haas.