Fórmula 1 em Portugal ganha força e até já se adiantam datas

Depois de quinta-feira o diretor desportivo, o britânico Ross Brown, ter colocado Portimão na linha da frente para acolher um Grande Prémio esta época, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) ganhou sexta mais um trunfo, pois as provas agendadas para Azerbaijão, Singapura e Japão foram canceladas. E agora até já são adiantadas possíveis datas. A RTP adianta que podem ser realizadas duas corridas, a 27 de setembro e 4 de outubro.





A sucessão de cancelamentos pode levar a que a segunda metade da temporada do Mundial de Fórmula 1 venha a realizar-se em circuitos que não integravam o calendário inicial de 2020, como o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.Na quinta-feira, o diretor desportivo da Fórmula 1, o britânico Ross Brawn, anunciou a possibilidade de circuitos como o de Imola (Itália), Portimão (Portugal) e Hockenheim (Alemanha) poderem vir a acolher provas do Mundial de Fórmula 1 ainda em 2020.O início da competição estava previsto para 15 de março, na Austrália, mas a prova foi cancelada devido à pandemia de covid-19.Ao todo, já foram canceladas ou adiadas 13 das 22 corridas da temporada, mas os responsáveis do campeonato esperam ter um calendário com 15 a 18 corridas até ao fim deste ano.