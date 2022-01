Fórmula 1 não quer repetir 'escândalo Djokovic': a medida já aprovada por causa da Covid-19

A Fórmula 1 tenciona voltar à Austrália este ano, após dois anos de ausência devido à Covid-19. A corrida vai decorrer a 10 de abril precisamente em Melbourne, cidade onde em 2020 a prova no território australiano foi cancelada no dia anterior ao arranque do grande prémio.A FIA esteve atenta ao que aconteceu com Novak Djokovic naquele país que, por não se ter vacinado, acabou por ser deportado . Nesta temporada, a caravana da F1, que reúne duas mil pessoas, deve viajar para 23 cidades, entre eles a cidade de Melbourne onde o governo exige que todos os corredores estejam vacinados. O mesmo deve acontecer em Inglaterra, com o GP de Silverstone, e nas duas corridas nos Estados Unidos (Miami e Austin), segundo a 'Marca'.Por isso, Stefano Domenicalli, presidente da F1, assegurou que no último Conselho Mundial da FIA foi votada a obrigatoriedade da vacinação para toda a comitiva. "Ter terminado uma temporada com 22 corridas deixa-nos cautelosamente otimistas acerca de como deve ser o início da época 2022, onde, infelizmente, o coronavírus ainda pode estar presente. Por isso, o Conselho Mundial da FIA, aprovou por precaução, a obrigação de todos os funcionários da F1 estarem vacinados para poderem estar no paddock", frisou, em declarações citadas pela 'Marca'.Em dezembro último foi lançada a campanha 'Faça a sua parte, vacine-se', que envolveu todos os pilotos da F1. Algo que foi destacado pelo italiano. "As vacinas e os reforços são a nossa forma de sair desta pandemia e temos de manter-nos todos seguros e seguir juntos. Fui vacinado e recebi a dose de reforço e peço a todos que façam o mesmo. A Fórmula 1 está a avançar e pedimos a todos para fazerem a sua parte", referiu Stefano Domenicalli.