Fórmula 1 pode voltar a Portugal ainda este ano

No meio de todo o impacto que a pandemia de Covid-19 está a provocar, 2020 poderá ser um ano repleto de eventos desportivos de nomeada para o nosso país. Depois dos rumores que apontam para que a final da Liga dos Campeões seja disputada em Lisboa (num formato de final-8), agora surgem informações que dão conta da possibilidade de o nosso país ser também palco de um Grande Prémio de Fórmula 1 já este ano.





A novidade é dada pelo próprio site da Fórmula 1, que na sua nota sobre o novo panorama do calendário explica que os promotores do campeonato estão a ponderar adicionar mais provas na Europa em face dos prováveis cancelamentos das corridas na Ásia (Azerbaijão, Singapura e Japão) e também nas Américas (Brasil, México e Texas). Caso todas sejam canceladas, o campeonato ficaria reduzido a apenas oito provas, isto quando o objetivo passa por realizar entre 15 a 18.Ora é nesse contexto que entra Portugal, mais concretamente o Autódromo Internacional de Portimão. Segundo o artigo em causa, o circuito algarvio é uma das possibilidades a entrar nesse novo contexto, juntando-se a uma possível segunda corrida em Itália (em Mugello ou Imola) e também a Hockenheim, na Alemanha, e Sochi, na Rússia."Temos várias opções e estamos confiantes de que vamos ter uma fantástica segunda metade da temporada. Há um plano de contingência para termos uma temporada europeia ampliada, com uma ou duas corridas extra se necessário. Creio que o Bahrain e Abu Dhabi serão as últimas paragens do campeonato pelo que vejo de momento. Isso dar-nos-á dez provas. Temos de conseguir encaixar mais umas cinco ou seis pelo meio", declarou Ross Brawn ao site oficial da F1.