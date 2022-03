Fórmula 1 rescinde contrato com a Rússia

Depois de ter cancelado o grande prémio que ia ter lugar em Sochi, em setembro, a Fórmula 1 decidiu agora rescindir o contrato com a Rússia, na sequência da invasão do país à Ucrânia.Quer isto dizer que o grande prémio que devia passar de Sochi para São Petersburgo em 2023 já não vai acontecer. O contrato da F1 com os russos tinha validade até 2025."A Fórmula 1 pode confirmar que terminou o seu contrato com o promotor do Grande Prémio da Rússia, o que significa que a Rússia não vai ter um grande prémio no futuro", refere a F1, em comunicado.A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a F1, a FIA e as equipas.