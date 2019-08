Se confirma la Fórmula 1 en la Ciudad de México. pic.twitter.com/eF8mJTdA2n — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 7, 2019

O Grande Prémio do México de Fórmula 1 vai continuar a disputar-se na Cidade do México, graças ao investimento de um grupo de empresários, revelou esta quarta-feira a presidente da câmara da capital."A Fórmula 1 vai manter-se na Cidade do México. Amanhã [quinta-feira] o presidente da FIA, Jean Todt, estará cá para assinar o contrato. Isto só foi possível graças ao investimento de um grupo de empresários, já que nesta altura a cidade não está em condições de poder contribuir financeiramente", anunciou Cláudia Sheinbaum, na sua conta oficial no Twitter.Depois de 11 anos de ausência, a Fórmula 1 regressou ao México em 2015 e é agora certo que o Autódromo Hermanos Rodríguez vai voltar a receber a ronda mexicana, numa corrida que terá 71 voltas.O Grande Prémio do México, 18.ª ronda da temporada, está agendado para 27 de outubro.