Fotos atuais de Michael Schumacher à venda por mais de 1 milhão de euros

O jornal inglês 'Mirror' revelou que alguém fotografou Michael Schumacher em dezembro na sua casa, na Suíça, e tentou vender as fotografias por 1 milhão de libras - cerca de 1,2 milhões de euros.





Mansão da família Schumacher Mansão da família Schumacher

A família do antigo piloto da Ferrari - particularmente a mulher, Corinna - tem feito de tudo para manter em segredo o estado de saúde de 'Schumi', desde que há 6 anos o alemão sofreu um grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses com o filho, batendo violentamente com a cabeça numa rocha.Umdizia há poucos dias que o estado do antigo piloto está "muito alterado e deteriorado", mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como se encontra, pois nunca foi divulgada qualquer imagem do alemão depois do sucedido.Schumacher passa os seus dias na mansão da família, na Suíça, longe dos olhares indiscretos e rodeado por fortes medidas de segurança, além de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Mas, de acordo com o 'Mirror', alguém fotografou o antigo campeão do Mundo deitado na cama e conseguiu sair da casa com as fotos.Corinna terá chamado a polícia e feito queixa contra uma pessoa, cuja identidade não foi revelada. A família e os advogados insistem que as fotos violam a privacidade do piloto e prometem processar quem as divulgue.A porta-voz de Schumacher, Sabine Kehm, recordou recentemente algo que tem sido dito ao longo dos últimos seis anos. "A saúde do Michael não é um assunto público, por isso não fazemos comentários sobre o tema."