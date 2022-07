George Russell garante primeira 'pole' da carreira na Hungria

O britânico George Russell conseguiu este sábado a primeira pole position da carreira, ao ser o mais veloz na qualificação para o Grande Prémio da Hungria. O piloto de 24 anos conseguiu igualmente a primeira 'pole' da época da Mercedes, que assim confirma o ascendente dos últimos tempos.Russell conseguiu a sua melhor volta em 1:17.377 minutos, roubando em cima da 'buzina' um primeiro lugar da grelha que parecia encaminhado para o espanhol Carlos Sainz Jr., que ficou a somente 44 milésimos. Charles Leclerc vai sair de terceiro, mercê de uma volta que o deixou a 0.190 segundos do mais veloz, ao passo que a segunda linha da grelha fica completa por Lando Norris, em McLaren, a 0.392 segundos.As surpresas não ficaram por aí e seguiram para os lugares seguintes, com Esteban Ocon a ficar à frente de Fernando Alonso - saem de 5.º e 6.º -, logo seguidos de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, numa quarta fila da grelha de reencontro entre ex-colegas. A fechar as primeiras cinco filas ficaram mais um reencontro de ex-companheiros de equipa, entre Daniel Ricciardo (9.º) e Max Verstappen, que com um 10.º foi o grande derrotado do dia.Para fechar, falando de outro derrotado, Sergio Pérez, o outro Red Bull, vai sair somente de 11.º.A corrida do Grande Prémio da Hungria disputa-se no domingo, pelas 14 horas.