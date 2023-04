George Russell: «Não vou acenar-lhe só porque é o Max Verstappen num Red Bull...»

Max Verstappen e George Russell protagonizaram um momento de tensão logo após o final da corrida de sprint para o Grande Prémio do Azerbaijão, isto porque os dois pilotos chocaram ainda na primeira volta da prova. O holandês atribuiu as culpas ao britânico da Mercedes, que não deixou o colega de profissão - atual bicampeão mundial de Fórmula 1 - sem resposta quando foi questionado pela comunicação social presente no circuito em Baku.

"Não tenho bem a certeza se aquilo foi uma conversa, foi... Bem, na realidade fiquei um pouco surpreso. Pensei que ele vinha dizer-me algo do género: 'Boa luta', para ser sincero. Do meu ponto de vista, eu estava por dentro. Ele já tinha perdido a posição e fiquei um pouco surpreendido por ele ainda tentar segurar a posição pelo lado de fora. Desde que andávamos nos karts com 8 anos, se estás por dentro no apex da curva é a tua curva e se tentares segurar posição pelo lado de fora estás a correr o risco. Estou aqui para lutar e para ganhar. Não vou acenar-lhe só porque é o Max Verstappen num Red Bull. Não tenho mais nada a dizer, sinceramente", atirou o jovem piloto.