GP Alemanha: Hamilton sobe a 9.º após penalização dos dois Alfa Romeo

Uma penalização de 30 segundos atribuída aos dois pilotos da Alfa Romeo no Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1 permitiu este domingo ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes) ganhar duas posições e somar dois pontos para o Mundial.Numa análise efetuada após a 11.ª prova da temporada, disputada no circuito de Hockenheim, os comissários encontraram irregularidades nas embraiagens dos carros do finlandês Kimi Raikkonen (sétimo) e do italiano Antonio Giovinazzo (oitavo), que proporcionou uma vantagem no arranque semelhante à de uma falsa partida.Aos dois pilotos foi atribuída uma penalização de 'stop-and-go' de dez segundos, que equivale a 30 segundos de penalização (por incluir o tempo perdido com a ida às boxes), caindo para 12.º e 13º.Desta forma, o francês Romain Grosjean (Haas) sobe a sétimo, o companheiro de equipa, o sueco Kevin Magnussen, a oitavo, enquanto o líder do campeonato, Lewis Hamilton, ganha também duas posições, ficando classificado em nono.Desta forma, o campeão mundial soma dois pontos, reforçando a liderança no campeonato, ficando agora com 225 pontos, uma vez que o segundo, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), desistiu devido a despiste.A penalização dos dois Alfa Romeo permite também ao polaco Robert Kubica classificar-se em décimo lugar, somando o primeiro ponto para a equipa britânica e para o pecúlio pessoal, oito anos depois.