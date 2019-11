GP Brasil: Gasly subiu ao pódio pela primeira vez

O Grande Prémio do Brasil terminou muito melhor do que Pierre Gasly imaginava. Depois de largar na sexta posição, o piloto da Toro Rosso tirou partido da confusão entre Lewis Hamilton (Mercedes) e Alexander Albon (Red Bull) e conquistou o 2.º lugar na penúltima prova da temporada.Foi a primeira vez que o piloto francês subiu ao pódio na Fórmula 1 e, depois da cerimónia de consagração em Interlagos, Gasly relatou o resultado como "insano" e classificou este domingo como o melhor dia da sua vida. "Quando és criança, sonhas em estar na Fórmula 1. E quando isso acontece torna-se o melhor dia da tua vida. E depois quando sonhas com o primeiro pódio…".O piloto admitiu que não acreditava que tal resultado seria possível depois do seu regresso à Toro Rosso a meio da época, após 12 corridas ao serviço da equipa principal (Red Bull): "Não achava que podia acontecer, mas continuei a trabalhar comigo mesmo, tentando incentivar a equipa o máximo que podia, dizendo ‘ok, precisamos de fazer o melhor em todas as oportunidades que tivermos até ao fim do dia’ e a recompensa chegou para nós".O pódio de Pierre Gasly acontece uma semana depois de o francês receber a confirmação de que vai continuar ao serviço da Toro Rosso na próxima temporada.Por