GP Brasil: Hamilton é desqualificado e larga em último no sprint

Lewis Hamilton foi desqualificado e vai este sábado partir em último para a corrida sprint do Grande Prémo do Brasil em Fórmula 1.





O piloto britânico da Mercedes foi penalizado por irregularidades técnicas no sistema de DRS - permite, com a abertura da asa traseira, aumentar a velocidade e facilitar ultrapassagens -, detetadas pelos comissários da FIA (Federação Internacional do Automóvel) após a qualificação de ontem, na qual o heptacampeão mundial havia garantido a 'pole position'. Esta penalização poderá sentenciar o Mundial de pilotos a favor de Max Verstappe (Red Bull), que nesta altura tem mais 19 pontos do que Hamilton.Verstappen, que havia sido segundo na qualificação, vai largar na frente da corrida sprint, que atribui pontos para o Mundial de pilotos - três ao 1º, dois ao 2º e um ao 3º. A classificação final irá também definir a grelha de partida para a corrida de domingo no circuito de Interlagos, em São Paulo.

A corrida sprint tem 24 voltas ou meia hora de duração e começa às 19h30 (hora de Lisboa) deste sábado.



Verstappen desconfiou... e acabou multado



Antes de ser conhecida a penalização ao Hamilton, a FIA já havia comunicado uma multa de 50 mil euros a Max Verstappen. Após a qualificação, o piloto holandês, que terá desconfiado de alguma irregularidade no carro do rival, tocou e examinou a asa traseira do W12 de Hamilton.



(notícia atualizada às 18h04)