GP Brasil: Penalização a Hamilton vale primeiro pódio da carreira para Carlos Sainz

O espanhol Carlos Sainz (McLaren) conquistou este domingo o primeiro pódio da carreira na Fórmula 1 ao beneficiar de uma penalização de cinco segundos imposta ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes) no final do Grande Prémio do Brasil, que foi ganho pelo holandês Max Verstappen.





Sainz concluiu a corrida na 4.ª posição, atrás de Hamilton, mas tirou partido da decisão dos comissários e torna-se o 8.º piloto na história da Fórmula 1 a largar da última posição da grelha e a terminar num dos três primeiros lugares, igualando o feito alcançado por Sebastian Vettel (este por duas vezes), Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Jarno Trulli, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello e Peter Whitehead.

Na penúltima volta ao circuito de Interlagos Lewis Hamilton seguia atrás de Alexander Albon (Red Bull) em luta pelo segundo lugar, embateu no carro do piloto tailandês e este acabou por cair para o fim do pelotão. Os comissários consideraram o piloto da Mercedes culpado e puniram o já campeão mundial com cinco segundos, deixando Hamilton na 7.ª posição.



Apesar de terminar oficialmente em lugares de pódio, Carlos Sainz não participou na habitual cerimónia de consagração que junta os três primeiros classificados de cada corrida. Na sua conta oficial do Twitter, o piloto de 25 anos partilhou uma fotografia com os responsáveis da McLaren na qual admitiu estar "incrivelmente contente" e apelidou a corrida no Brasil de "fantástica".





PODIO! Un poco extraño no subir al cajón tras la carrera, pero increíblemente contento. La carrera de hoy ha sido simplemente fantástica. La estrategia a una parada era difícil, pero ha merecido la pena. Felicidades a todo el equipo!#carlossainz #BrazilGP@McLarenF1 @EG00 pic.twitter.com/3u2d1iF0fb — Carlos Sainz (@Carlossainz55) November 17, 2019