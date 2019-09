GP da Bélgica de Fórmula 1 antecedido de minuto de silêncio em memória de Hubert

O estado em que ficou o carro após o acidente fatal de Anthoine Hubert



O estado em que ficou o carro após o acidente fatal de Anthoine Hubert

Acidente assustador dita suspensão do GP da Bélgica em Fórmula 2 Acidente assustador dita suspensão do GP da Bélgica em Fórmula 2

A carregar o vídeo ...

Um minuto de silêncio vai anteceder este domingo a partida para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 em homenagem ao piloto francês Anthoine Hubert, que morreu no sábado , numa corrida de Fórmula 2.Esta homenagem vai ocorrer às 14:53 locais (13:53 em Lisboa), antes do hino belga, anunciou hoje a Federação Internacional do Automóvel (FIA), em comunicado.A segunda corrida de Fórmula 2, que estava marcada para a manhã de hoje, foi anulada, tendo sido também observado um minuto de silêncio antes do arranque da prova de Fórmula 3.Hubert, de 22 anos, morreu na sequência de um acidente na segunda volta da primeira corrida de Fórmula 2, que começou imediatamente depois da qualificação para o Grande Prémio de Fórmula 1.O monolugar do piloto da Renault, que corria pela BWT-Arden, foi apanhado em cheio pelo do equatoriano Juan Manuel Correa, que fraturou as duas pernas.