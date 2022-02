A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

A Fórmula 1 informou esta sexta-feira que "é impossível realizar o Grande Prémio da Rússia nas atuais circunstâncias"."O Mundial de Fórmula 1 visita países de todo o mundo com uma visão positiva de unir pessoas, unindo as nações. Estamos a seguir os desenvolvimentos na Ucrânia com tristeza e choque e esperança de uma solução rápida e pacífica para a atual situação. Na quinta-feira à noite a F1, a FIA e as equipas discutiram a posição do nosso desporto e a conclusão é, incluindo a visão de todas as partes interessadas, que é impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias", pode ler-se no comunicado.O Grande Prémio de Sochi estava agendado para 23, 24 e 25 de setembro.