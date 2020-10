GP de Portugal: GNR faz balanço positivo e regista uma detenção

A operação da GNR no Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 "decorreu com normalidade", registando-se embora "alguns constrangimentos" e a detenção de um homem por injúrias e captação ilícita de imagens, anunciou hoje esta corporação.

Em comunicado, a GNR sublinha que foram "empenhados cerca de 600 militares de várias valências, numa ação coordenada para atuar de forma preventiva para todo o tipo de situações que pudessem pôr em causa a segurança do evento, acrescido da necessidade do cumprimento das normas estabelecidas no atual contexto pandémico" provocado pelo covid-19.

Segundo a GNR, a operação decorreu "com normalidade, apenas se registando alguns constrangimentos no acesso ao autódromo no dia de hoje, constrangimentos esses ultrapassados em coordenação com as autoridades locais presentes no evento".

Por outro lado, há a registar "a detenção de um homem de 47 anos pelo crime de injúrias e captação ilícita de imagens, tendo o mesmo sido constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Portimão, não tendo, durante a realização do evento, sido aplicada nenhuma medida de expulsão, por desrespeito às orientações da autoridade de saúde".

A GNR lembra que, entre quinta-feira e hoje, implementou um "dispositivo especial de segurança", para garantir a segurança de todos os intervenientes, o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis e a regular fluidez nos principais itinerários, durante o Grande Prémio de Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve.

A GNR revela ainda que, durante o evento, houve uma recolocação de pessoas, para assegurar o cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo hoje sido necessário "um redireccionamento das mesmas, para algumas bancadas menos preenchidas", tendo esta alteração sido tomada em conjunto com a organização da prova, para garantir o necessário distanciamento social.

"Salienta-se que o empenhamento foi mais intenso, como esperado, no controlo do tráfego rodoviário, em consequência da natural elevada afluência de pessoas ao recinto em simultâneo, destacando-se, contudo, que o evento decorreu em total segurança, nunca estando em causa a segurança de pessoas e bens", conclui a GNR, num balanço sobre a atividade desenvolvida durante o evento desportivo.