GP do Bahrein vai manter-se no Mundial de F1 até 2036

O Grande Prémio do Bahrein, prova de abertura do Mundial de Fórmula 1 (F1) de 2022, vai manter-se no calendário da categoria rainha do desporto automóvel até 2036, anunciou hoje o organizador do campeonato.

Em 2004, o Bahrein tornou-se o primeiro país do Médio Oriente a organizar uma prova do Mundial de F1, no circuito de Sakhir, e, tal como aconteceu no ano passado, vai receber a corrida inaugural do Mundial de 2022, em 20 de março.

A extensão do contrato para a realização do Grande Prémio do Bahrein - que tem no piloto britânico Lewis Hamilton o recordista de triunfos, com cinco - segue-se ao prolongamento das provas na China (até 2025), Abu Dhabi (2030) e Singapura (2028).