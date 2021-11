GP do Qatar: Verstappen foi o mais rápido no primeiro treino livre

Max Verstappen (Red Bull) foi esta sexta-feira o mais rápido na primeiro treino livre para o Grande Prémio dpo Qatar, 20.ª e antepenúltima prova do Mundial de Fórmula 1.



Numa sessão marcada pelas altas temperaturas e com alguma areia a 'invadir' a pista, o piloto holandês, atual líder do campeonato, obteve a melhor volta ao traçado de Losail, em 1:23.723 segundos, superando o francês Pierre Gasly (AlphaTAuri), segundo, em 0.437s. Os dois Mercedes concluíram na terceira e quarta posições, com Valtteri Bottas (+0.471s) a fazer melhor do que Lewis Hamilton (+0.786s).



Recorde-se que Max Verstappen chega ao Qatar com 14 pontos de vantagem sobre o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton. Ainda esta sexta-feira vai realizar-se a segunda sessão de treinos livres, marcada para as 14 horas (hora de Lisboa)





CLASSIFICATION: FP1 @Max33Verstappen flexing his muscles early on in Round 20 to top the timesheets