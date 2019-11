GP Estados Unidos: Bottas parte da 'pole' e Hamilton do quinto lugar

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou este sábado a quinta pole position da temporada no Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, onde o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) não foi além do quinto melhor tempo na qualificação.

Em Austin, Bottas garantiu o melhor tempo da sessão de qualificação em 1.32,029 minutos logo na primeira tentativa da Q3, batendo o recorde do circuito texano, onde este domingo se disputa a 19.ª prova da temporada.

Em segundo lugar ficou o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que cedeu apenas 12 milésimos de segundo para o piloto finlandês, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 62 milésimos de segundo do mais rápido.

Ao lado do piloto da Red Bull na segunda linha vai partir o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), já a 108 milésimos de segundo, com Hamilton, cinco vezes campeão do mundo, na quinta posição, a 292 milésimos.

Para impedir o companheiro de equipa de festejar já no domingo o sexto título, Bottas tem de ganhar e Hamilton ficar abaixo do oitavo lugar.

"Procurei melhorar na última tentativa mas a pista perdeu aderência e, no final do primeiro setor, estava já a perder algumas décimas", explicou Bottas, que se congratulou com o facto de "ninguém ter melhorado o seu tempo na segunda tentativa".

Esta foi a 11.ª 'pole position' da carreira do finlandês, segundo do campeonato a 74 pontos do líder, Lewis Hamilton, que precisa apenas de quatro pontos para se sagrar campeão quando faltam três provas para o final do campeonato.