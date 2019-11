GP Estados Unidos: Verstappen domina primeira sessão de treinos livres

A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1 ficou marcada pelas baixas temperaturas no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Contudo, Max Verstappen (Red Bull) decidiu aquecer o ambiente e estabeleceu a volta mais rápida em 1.34.057 segundos.





O piloto holandês completa no domingo a sua centésima corrida na Fórmula 1 e superou o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) em 0.169 segundos, enquanto o tailandês Alexander Albon, colega de Verstappen na Red Bull, fez o terceiro tempo, gastando mais 0.259 segundos do que o melhor registo.

Pierre Gasly (Toro Rosso9 foi a grande surpresa da sessão ao terminar no quarto posto, à frente de Daniel Riccardo (Renault).



Nesta que é a antepenúltima prova do calendário, Lewis Hamilton (Mercedes) pode sagrar-se campeão do Mundo pela sexta vez, a terceira consecutiva. O britânico teve uma prestação discreta na primeira sessão de treinos livres e fechou apenas na 8ª posição, gastando mais 1.382 segundos do que Max Verstappen. Mais discreto ainda esteve o outro piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, com o 17º melhor registo da sessão entre os 20 carros que estiveram em pista.