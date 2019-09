GP Rússia: Lewis Hamilton vence corrida com polémica na Ferrari

Lewis Hamilton voltou às vitórias este domingo no Grande Prémio da Rússia, que fica marcado por alguma polémica na Ferrari.O piloto britânico, campeão mundial de F1, quebra assim a sequência de três vitórias dos rivais da Ferrari, obtendo a sua 82.ª vitória na F1, ficando a 9 do registo de Michael Schumacher.Lewis Hamilton (Mercedes) largou no segundo lugar, atrás de Charles Leclerc (Ferrari), mas o britânico foi logo superado por Sebastian Vettel ainda antes da primeira.Vettel chegou à liderança, concedida pelo companheiro de equipa Charles Leclerc, como parte da estratégia, mas após algumas voltas, o piloto monegasco reivindicou sua posição pela rádio da equipa. "Fiz o combinado, está na hora de devolver a minha posição". Mas Vettel não acedeu, trocando de posição após ida às boxe. O alemão não terminou a corrida devido a problemas de motor.Quem também tirou partido da 'polémica' entre os pilotos da Ferreri foi o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, que subiu à segunda posição e assegurou a dobradinha para a Mercedes.Lewis Hamilton consolidou a liderança do Mundial, passando a somar 322 pontos, mais 73 do que o segundo, Valtteri Bottas, enquanto Leclerc ocupa a terceira posição com 215.